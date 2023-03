BV Gert Verhulst moet zijn Evanna verplaat­sen voor de JEZ!-boot: “Ik dacht eerst dat ze mijn prachtige schip wilden huren”

Pech voor Gert Verhulst. Zijn schip Evanna, met vaste aanlegplaats aan het MAS in Antwerpen, moet plaats ruimen voor de JEZ!-boot. Hij reageerde dinsdagochtend met een knipoog in de ochtendshow van Maarten en Dorothee op Qmusic. “Ik was al in mijn handen aan het wrijven, omdat ik dacht dat ze mijn boot wilden huren”, lacht hij.