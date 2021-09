“Ik heb het gehad met al die giftige commentaren”: BV’s blijven makkelijk slachtoffer van scheldpartijen op sociale media

Haters gonna hate. Taylor Swift zong het ooit in een van haar liedjes, maar het is een blijvend fenomeen op sociale media: de haatberichten. Wie geregeld op het wereldwijde web te vinden is, zal al gemerkt hebben dat mensen niet bepaald fijnzinnig omspringen met elkaars mening. Fans en haters voeren online een bits debat dat soms ontaardt in vileine scheldpartijen. Niemand blijft gespaard van deze brute reacties, en al zeker niet onze bekende medemensen. Zo kreeg Julie Van den Steen onlangs de wind van voren na een passage in het VTM-programma ‘Later Als Ik Groot Ben’. De presentatrice vertelde daarin over haar grootvader die in Congo mede verantwoordelijk was voor de moord op Lumumba. Op sociale media werd ze na de uitzending frontaal aangevallen en kon Julie niet anders dan zich verontschuldigen. En ook Jan Jaap van der Wal heeft de (negatieve) kracht van sociale media al mogen ondervinden, na een grapje over autocoureur Max Verstappen: “De strontkar die ik over mij heen kreeg van fans, was echt ongelooflijk”, vertelde de komiek/presentator onlangs in het programma ‘Dit was het nieuws’ op de Nederlandse televisie. De scheldpartijen van de Formule 1-fans ontaardden zelfs in bedreigingen, en Jan Jaap besloot om voorlopig weg te blijven van Twitter.