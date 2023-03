“Ik heb hem nog nooit op het podium zien huilen”: Disney+ lost trailer docuserie ‘Ed Sheeran: The Sum Of It All’

Showbits “Veel zorgen over de financiële put na ons huwelijk”, ‘Zillion’-regisseur Robin Pront en Charlotte Timmers na hun ‘stuntelige’ verloving

Het gaat al maanden hard voor ‘Zillion’-regisseur Robin Pront en actrice Charlotte Timmers. Met de film over die beruchte 90's discotheek scoorden ze één van de meest succesvolle Vlaamse films in ons land van 2022. Maar ook privé gaat het hard, want Robin ging recent op zijn knie voor Charlotte. Bij Showbits spreken ze voor het eerst over het stuntelige aanzoek: “Ik heb er veel zin in, ik maak me enkel zorgen over de financiële put waar we in terecht gaan komen.”, lacht Robin. Hoe groots ze hun huwelijk zien, ontdek je in een nieuwe Showbits.