“Ik had mezelf niet in de spiegel kunnen kijken, als ik niets had gezegd”: waarom Daniel Radcliffe tegen J.K. Rowling inging

CelebritiesAuteur J.K. Rowling (57) lag de voorbije jaren meermaals onder vuur vanwege haar uitspraken over transgender personen. Al heel wat castleden van de ‘Harry Potter’-films distantieerden zich van haar opvattingen, zo ook Daniel Radcliffe (33). Hij schreef in 2020 een open brief. In een interview met ‘Indiewire’ verklaart hij nu dat hij zich genoodzaakt voelde deze neer te pennen. “Ik vond het belangrijk iets te zeggen", klinkt het.

‘Harry Potter’-auteur J.K. Rowling schopte tegen de verkeerde schenen. Ze kreeg de voorbije jaren veel kritiek over zich heen vanwege haar transfobe uitspraken. Ze raakte verstrikt in meerdere Twitter-ruzies en zorgde voor heel wat ophef. In 2019 reageerde ze onder meer op een artikel waarin de omschrijving ‘mensen die menstrueren’ voorkwam. Ze vroeg zich luidop af of daar geen eenvoudiger woord voor bestond, iets als ‘vrouwen’. Deze uitspraak leverde haar veel kritiek op, omdat ook transgender mannen en non-binaire personen kunnen menstrueren, en sommige transgender vrouwen niet.

De uitlatingen van Rowling schoten in het verkeerde keelgat bij Daniel Radcliffe, die het personage Harry Potter vertolkte in de gelijknamige filmreeks. Hij schreef in 2020 een open brief op de website van The Trevor Project, een organisatie die crisiszorg biedt aan leden van de LGBTQ+-gemeenschap. “Transgender vrouwen zijn vrouwen", schreef hij. “Elke bewering van het tegendeel, tast de identiteit en waardigheid van transgender personen aan en druist in tegen al het advies van zorgprofessionals die hier veel meer verstand van hebben dan Jo en ik. Het is duidelijk dat we transgender en non-binaire mensen moeten steunen en hen niet nog meer moeten beschadigen.” Radcliffe benadrukte verder dat hij met zijn woorden absoluut geen ruzie zoekt met Rowling. “Ik snap dat dit door sommige media zal worden opgepikt als een onderlinge strijd tussen J.K. Rowling en mij, maar daar gaat het niet om. Het staat buiten kijf dat Jo verantwoordelijk is voor wat mijn leven me allemaal heeft gebracht, maar als iemand die al jaren werkt met The Trevor Project, en als mens, vond ik dat ik iets moest zeggen.”

Daniel reageert opnieuw

In een recent interview met ‘Indiewire’ verklaart Daniel zich nader waarom hij zich genoodzaakt voelde te reageren met zijn open brief. De acteur merkte namelijk heel wat gekwetste fans op door Rowlings opmerkingen. “De reden dat ik het gevoel kreeg dat ik iets moest zeggen, was omdat ik sinds het afronden van ‘Harry Potter', ik zoveel queer- en trans kinderen en jonge mensen heb ontmoet die zich identificeerden met de franchise. Ik wilde dat ze wisten dat niet iedereen in de ‘Harry Potter’-franchise er net zo over dacht.”

“Het was heel belangrijk omdat ik al meer dan tien jaar met The Trevor Project heb gewerkt, dus ik denk niet dat ik mezelf in de spiegel had kunnen kijken als ik niets had gezegd. Maar verder is het niet aan mij om te raden wat er in het hoofd van iemand anders omgaat.”

Bekijk ook:

J.K. Rowling “honderden keren bedreigd” na controverse:

Lees ook: