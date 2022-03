“Ik had het 10 jaar geleden al aan Marie moeten overlaten”: Gert neemt nu echt afscheid van Samson

MUZIEK Concert The Rolling Stones in Amsterdam binnen vijf minuten uitver­kocht, in België loopt het minder storm

De 53.000 tickets voor het concert van The Rolling Stones in juni in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam waren vrijdagochtend in vijf minuten tijd uitverkocht. Dat laat een woordvoerder van de Nederlandse concertorganisator MOJO weten. Bij ons loopt de ticketverkoop iets minder vlot, wat hoogstwaarschijnlijk te verklaren is door de hoge prijzen.

14:11