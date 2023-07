‘Ik ga zwemmen’-zanger Mart Hoogkamer gaat na verplichte rust in augustus het podium weer op

BV Trans meisje Lennie dingt mee naar het kroontje van Miss België: “Doodsbe­drei­gin­gen zijn dagelijkse kost”

Vol vertrouwen kijkt ze uit naar de bikiniparade op de verkiezing van Miss België. Zo goed voelt trans meisje Lennie Blockmans (25) zich in haar vel. Al krijgt ze het zwaar te verduren op sociale media, net als Miss Nederland Rikkie Kollé (22), de eerste trans vrouw die het kroontje in de wacht sleepte. “Dat verrast me helaas niet”, vertelt Lennie in ‘TV Familie’. “Ik krijg al jaren te maken met haat. En dat kwetst nog steeds...”