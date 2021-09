“Ik doe het enkel nog voor het geld”: de verziekte sfeer achter de schermen van Grey’s Anatomy

“Ik heb altijd mijn best gedaan, we hebben allemaal ons best gedaan”, aldus hoofdrol Ellen Pompeo (51), die intussen beter bekend is als haar alter ego Meredith Grey. “Maar we hebben ups en down gehad achter de schermen.” Dat beaamt ook haar co-ster Sandra Oh (50), die onlangs bekende dat ze therapie nodig had vanwege haar rol als Christina Yang. “Ik heb veel gehad aan de hulp van een mentale coach. Vergis je niet in het feit hoe belangrijk mentale hulp is. Het kost tijd om uit te zoeken wie je bent en hoe je dichtbij jezelf blijft. In de meeste gevallen gaat dat gepaard met ‘nee’ leren zeggen. Je kan nou eenmaal niet iedereen tevreden stellen en het is oké om soms voor jezelf te kiezen zonder je daar schuldig over te voelen.” Maar Sandras bekentenis is niet het enige straffe verhaal dat zijn origine had op de set van de dramareeks.