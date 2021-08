“Ik dacht dat ik zou sterven”: hoe Kate Beckinsale anorexia en andere trauma’s overwon

TV RECENSIE. ‘Cruel Summer’: “Een trio van intrige waar menig soapkijker voor zal vallen”

7 augustus Mochten we niet meteen aan die topper van ‘Bananarama’ denken, dan zou ‘Cruel Summer’ klinken als een tv-thriller met een B-cast. Maar deze Amazon Prime-reeks van uitvoerend producent Jessica Biel, is een uitgekiende brok spanning in underdog-vacht. Of u deze reeks moet streamen of skippen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.