“Ik dacht dat ik dood ging, letterlijk”: Duncan Laurence over hoe hij zijn paniekaanvallen aanpakte

Zo vertelt Duncan over zijn eerste ervaring met een paniekaanval. “De eerste keer dat het gebeurde was tijdens de alternatieve versie van het songfestival in 2020. Iemand bij de regie had toen de fout gemaakt door vlak voordat ik opging te zeggen: 80 miljoen mensen kijken nu naar je. En ik schoot echt volledig in de paniek.” De zanger kan het gevoel nog steeds levendig naar boven halen: “Ik dacht dat ik dood ging, letterlijk. Zo’n angstaanval voelt echt zo. Ik had er nooit last van, maar sinds ik op dat moment getriggerd werd heb ik er een aantal gehad.”