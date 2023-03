“Ik ben nog nooit zo onzeker geweest als nu”: trailer Netflixdocu over Lewis Capaldi gelost

CELEBRITIES Robbie Williams sprakeloos nadat hij twintig jaar later dezelfde fan uit de menigte haalt

Het concert van Robbie Williams (49) afgelopen dinsdagavond in Boedapest was extra speciaal. De ‘Take That’-zanger haalde namelijk iemand uit het publiek om op het podium te komen. Verbazingwekkend genoeg bleek het dezelfde man te zijn die hij twintig jaar geleden ook uit de menigte had gekozen. “De kans dat dit kon gebeuren is één op 174.240.000", klinkt het bij een verwonderde Williams.