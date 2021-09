“Ik ben nog nooit zo bang geweest”: eerste trailer voor het derde seizoen van ‘You’ is alvast veelbelovend

In het derde seizoen zijn Joe Goldberg (Penn Badgley) en Love Quinn (Victoria Pedretti) verhuisd naar een rustige buitenwijk in het noorden van Californië. In de eerste beelden krijgen we alvast te zien hoe Joe en Love elkaar het jawoord geven en hoe ze samen hun zoontje opvoeden. Je zou dus denken dat het tweetal ondertussen de nodige verantwoordelijkheidszin gevonden heeft, maar uit de eerste beelden blijkt dat er nog niets veranderd is. “Ik ben nog nooit zo bang geweest”, klinkt het bij Joe.

Eerlijk gezegd kunnen we het personage van Badgley ook geen ongelijk geven. Eerst en vooral komt in de trailer het nieuwe slachtoffer van Joe in beeld. Daarnaast krijgen we te zien hoe Love iemand een flinke klap geeft met een deegroller en hoe Joe een lijk in de koffer van zijn auto gooit. En dan hebben we het nog niet gehad over de laatste scène. Hier zien we hoe Joe en Love samen een put graven waar ze vervolgens het lijk in kwestie in willen dumpen. En dat terwijl hun kleine spruit amper enkele meters verder al lachend in zijn autostoeltje ligt...