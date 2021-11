“Ik ben meer dan die serieuze journaliste”: ‘VTM Nieuws’-reporter Hannelore Simoens gooit met pijltjes in ‘BV Darts’

Film QUIZ. Eerste ‘Harry Pot­ter’-film blaast 20 kaarsjes uit: wat weet jij nog over de magische wereld?

November 2001. Het is een tijd die bij veel Potterheads nog in het geheugen gegrift staat, want toen ging ‘Harry Potter en de Steen der Wijzen’ in première. Het werd het begin van één van de meest legendarische filmreeksen aller tijden. Veel fans groeiden mee op met Harry, Ron en Hermelien en beleefden mee de magische avonturen op Zweinstein. Na twintig jaar is het tijd om alle magische kennis nog eens van onder het stof te halen.

16 november