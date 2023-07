“Ik ben elke dag weer opnieuw overdonderd”: Julia Thorrez danst dit weekend opnieuw op hoofdpodium Tomorrowland

TV Karen hoopt via 'Blind getrouwd' haar droomvrouw te vinden: "Gek dat nog nooit twee dames werden ge­matcht”

Dubbele primeur bij ‘Blind getrouwd’. Niet alleen trouwt er voor het eerst een koppel via VTM GO, nog voor het nieuwe seizoen van start gaat, dat kan ook het eerste lesbische stel in de geschiedenis van het programma worden. De 27-jarige Karen, die op vrouwen valt, hoopt zo haar ware te vinden. Zij verklapt naar wat voor partner zij op zoek is, hoe zij uit de kast kwam en waarom ze al lange tijd single is. “Heel gek dat het nog nooit eerder gelukt is om twee dames met elkaar te matchen.”