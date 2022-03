“Ik ben een Kennedy, ik ga hiermee wegkomen”: gruwelijke moord van Martha Moxley zorgt al 47 jaar voor ophef

ShowbizzZe was een heuse ‘it-girl’: mooi, populair, door iedereen graag gezien. En toch werd de 15-jarige Martha Moxley in 1975 op gruwelijke wijze vermoord. Ze werd zo hard geslagen met een golfclub dat het ding in drie stukken brak. De politie raakt verstrikt in de leugens van enkele tieners, en de invloed van de beroemde familie Kennedy - ja, die van de Amerikaanse president. De docu ‘Murder and Justice: The Case of Martha Moxley’, vanaf nu op Streamz, duikt in de zaak. Hoe kwam Martha aan zo’n gruwelijk einde? “We wisten niet eens welke kleur haar ze had, zoveel bloed was er.”