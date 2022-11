“Ik ben blij met de campagne”: dochter Heidi Klum bijt van zich af na kritiek lingerieshoot

Het Italiaanse lingeriemerk Intimissimi toonde begin oktober een video waarin moeder en dochter zingen, dansen, kussen én elkaar zeer innig omhelzen in lingerie. Deze reclamecampagne kon in een mum van tijd rekenen op honderdduizenden likes, maar werd ook overladen door kritiek. Volgens critici is deze shoot zeer ongepast, aangezien Leni nog maar net 18 jaar is én nog studeert. Onder meer model en mediapersoonlijkheid Ulrika Jonsson deelde haar ongezouten mening in ‘The Sun’. “Heidi Klum gebruikt haar dochter als ‘decorstuk’ voor eigen gewin. Ze loopt met haar te koop om te laten zien wat voor moois ze heeft ‘gemaakt’. Leni is zo geen zelfstandig persoon, maar een product.” Opiniemaker Maureen Callahan zei het volgende in ‘Daily Mail’: “Zou ze het erg vinden dat haar dochter in dat proces beschadigd raakt? Welk kind wil terug naar de studiebanken na incestueus poseren met haar moeder?”