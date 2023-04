“Ik beef ervan... Vuile rat”: influencer Jonatan Medart omvergereden door wielertoerist

TV Kandidate uit Australi­sche ‘Blind getrouwd’ doet opvallende uitspraak: “Ik heb mijn behoefte uitge­smeerd op de auto van mijn ex”

Dat het er in ‘Married at First Sight’, de Australische versie van ‘Blind getrouwd’, redelijk pittig aan toegaat, wisten we al langer. Maar nu heeft een kandidate uit het meest recente seizoen een wel héél opvallende uitspraak gedaan. In een interview met de radioshow ‘Fitzy and Wippa’ gaf de 31-jarige Claire Nomarhas toe dat ze ooit haar behoefte gedaan heeft op de auto van haar ex.