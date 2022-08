IJslandse Songfestivalsensatie Daði Freyr charmeert Pukkelpop: “Hier zijn effectief mensen. That means I’m a big deal!”

In 2020 was de IJslandse band de gedoodverfde Songfestivalwinnaar, maar zorgde corona voor de annulering van het festival. Vorig jaar werden ze zelf geplaagd door dat vervelende c-beestje, en moesten ze hun halve finale digitaal beleven. Twee jaar hadden Daði Freyr en de zijnen dus gewacht om revanche te nemen. En of ze dat deden. Dankzij hippe beats, danspasjes waar de eighties jaloers op zouden zijn en knullige bindteksten. Daarbij zet hij maar al te graag de liefde voor z’n thuisland in de verf. Geen kat die het verstond, maar Freyr wisselde z’n Engelse songs even vaak af met nummers in de eigen taal. ‘Fugladansinn’, ‘Skiptir Ekki Mali’, ‘Sabada’ en ‘Endurtaka Mig’ - liedjes waarvan wij geen idee hebben waar ze over gaan - werden enthousiast onthaald door het aanwezige publiek. Dat de Dance Hall niet meteen vol liep voor de slungelige IJslander, deerde hem ogenschijnlijk niet. Meer zelfs: in het midden van z’n set monsterde Feyr het opgedaagde publiek. “Hier zijn effectief mensen. That means I’m a big deal”, sprak ie met een uitgestreken gezicht. Zelden klonk zelfspot zo charmant. Waarna hij extra punten scoorde door een elektroversie van ‘De vogeltjesdans’ te lanceren, een geslaagde cover van Smash Mouths ‘All Star’ te brengen én z’n twee Songfestivalnummers - ‘10 Years’ en ‘Think About Things’, waarmee hij afsloot - te spelen, vormden de kers op de taart. Iedere aanwezige zong mee. En dat voor zeven uur ‘s avonds, wanneer het bier nog rijkelijk moet vloeien. Halló!