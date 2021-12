Ijskoud en doodeng: dit zijn onze favoriete Scandinavische krimi-reeksen

StreamzDecember lijkt wel detectivemaand op Streamz , dat met ‘Snow Angels’ (sinds 8/12), ‘The Bridge’ (15/12) en ‘Top Dog’ (22/12) drie misdaadreeksen van Scandinavische makelij op u afvuurt. Ook wij trokken naar het hoge noorden en speurden er voor onze Kijkgids naar bingewaardige krimi. Met genrepionier ‘The Killing’, het gloednieuwe ‘Kastanjemanden’, whodunit ‘Trapped’ (alle drie op Netflix) en een undercoveroperatie in ‘Before We Die’ (myLum.tv) komt de amateurdetective in u ongetwijfeld tot leven.

‘The Bridge’ – Streamz / Netflix / MyLum.tv

Sinds 15 december zijn de vier seizoenen van deze Scandi noir-klassieker ook beschikbaar op Streamz. De titel van de serie verwijst naar de Sontbrug, die Denemarken en Zweden verbindt en in de eerste aflevering meteen een hoofdrol opeist. Wanneer er een doormidden gezaagd lijk wordt aangetroffen dat precies op de grens tussen beide buurlanden ligt, moet de Deense politie-inspecteur Martin Rohde (Kim Bodnia, ‘Killing Eve’) nauw samenwerken met de briljante maar sociaal onbekwame Zweedse detective Saga Noren (Sofia Helin). De eerste moord blijkt echter slechts de voorbode te zijn van het lugubere en tot in de puntjes uitgekiende meesterplan van de dader.

Lukt het de Zweedse Saga Norén en de Deense Martin Rohde om deze moordzaak op te lossen? Binge ‘The Bridge’ op Streamz.

‘The Killing’ (‘Forbrydelsen’) – Netflix / MyLum.tv

Deze met prijzen overladen Deense topreeks effende het pad voor de ware explosie aan Scandinavische topseries het voorbije decennium. Detective-inspecteur Sarah Lund kijkt uit naar haar laatste dag bij de politie van Kopenhagen, maar alles verandert wanneer de 19-jarige Nanna Brik Larsen verkracht en vermoord wordt aangetroffen. Het startschot van een beklijvend onderzoek, dat wordt uitgewerkt in liefst 20 afleveringen van een uur en lijkt te leiden naar lokaal politicus en burgemeesterskandidaat Troels Hartmann. In 2011 kreeg ‘Forbrydelsen’ een niet onaardige Amerikaanse remake met Mireille Enos en Joel Kinnaman, die zich afspeelt in het grauwe Seattle.

‘The Killing’ – te zien op Netflix / MyLum.tv

‘The Chestnut Man’ (‘Kastanjemanden’) - Netflix

Deze Deense Netflix Original, gebaseerd op het gelijknamige boek van Søren Sveistrup, is de meest recente toevoeging aan de uitgebreide Nordic noir-catalogus van de streamingreus. Detectiveduo Naia Thulin en Mark Hess jagen op een seriemoordenaar die ledematen van zijn slachtoffers afsnijdt en telkens een klein figuurtje, gemaakt uit takjes en kastanjes, achterlaat. De politie komt voor een bijkomend mysterie te staan wanneer op die kastanjemannetjes de vingerafdrukken worden gevonden van de twaalfjarige Kristine Hartung, die een jaar eerder werd ontvoerd en vermoord.

‘The Chestnut Man’- te zien op Netflix

‘Trapped’ (‘Ófærð’) – Netflix / MyLum.tv

Ook IJsland beschikt over een pareltje in het genre met ‘Trapped’, een zenuwslopende whodunit die zich afspeelt in een bevroren decor. Wanneer een ferry met 300 passagiers uit Denemarken aanmeert in het afgelegen kustplaatsje Seyðisfjörður, spoelt er een verminkt lijk aan. De komst van een verraderlijke sneeuwstorm sluit het dorp vervolgens af van de buitenwereld en zet politiechef Andri Olafsson voor twee voldongen feiten: er komt geen versterking uit Reykjavik en iedereen in de omgeving is een potentiële verdachte.

‘Trapped’ - te zien op Netflix / MyLum.tv

‘Before We Die’ (‘Innan vi dör’) - MyLum.tv

Bij Lumière gaan ze er prat op een neus te hebben voor Scandinavische succesverhalen. Geen loze woorden, want het aanbod aan krimi uit het hoge noorden op streamingplatform myLum.tv is ronduit indrukwekkend. Ons oog viel op het Zweedse ‘Before We Die’. Hanna Svensson, rechercheur bij de afdeling georganiseerde misdaad in Stockholm, bijt zich na de verdwijning van een collega vast in diens onderzoek naar het misdaadnetwerk van de Kroatische familie Mimica. Wat Hanna echter niet weet, is dat haar eigen zoon Christian betrokken is als infiltrant.

‘Before We Die’ - te zien op MyLum.tv

Lees ook