IJskoning neemt ons mee achter de schermen in ‘Behind The Mask’: “Niels had niets door, zalig”

“Mijn doel? Eén aflevering overleven en Niels een kloot aftrekken .” Dat was het goede voornemen van Guga Baul, die goed bevriend is met presentator Niels Destadsbader. Alleen, maakt dat het iets moeilijker om geheim te houden dat je meewerkt aan hetzelfde programma. “We zien elkaar op regelmatige basis”, zegt Guga in ‘Behind the Mask’. “Op mijn verjaardag is hij afgekomen. We hebben het toen gehad over ‘The Masked Singer’, maar hij wist van niets. Al was het wel spannend.” IJskoning kon het toch niet laten om af en toe een subtiele hint te droppen.

In ‘Behind The Mask’ krijgen we een blik achter de schermen bij ‘The Masked Singer’. Zo kreeg Guga totaal onverwacht een telefoontje van goede vriend Niels na de ontmaskering van Flamme Fatale, Guga’s partner Tine Embrechts. En dat zag onze IJskoning niet aankomen. “Dan moest ik in allerijl uit de backstage gaan, want er was daar te veel rumoer. Dus ik lopen, lopen, lopen. Ik had net gezongen, net de spanning en de ontgoocheling gehad. Om dan spontaan te doen... Hij had niets door, dat was zalig.”