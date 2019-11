Ihsane Chioua Lekhli ruilt VRT voor vliegtuigen Redactie

06 november 2019

Journaliste Ihsane Chioua Lekhli (34) verlaat na elf jaar de VRT en gaat vanaf begin volgend jaar aan de slag als woordvoerster bij Brussels Airport.

Chioua Lekhli begon in 2008 bij de openbare omroep als redactrice van 'Vlaanderen vakantieland'. Later werkte ze op de redactie van 'Volt' en presenteerde ze 'De zevende dag' tussen 2013 en 2017. De laatste twee jaar was ze vooral actief als politieke journalist voor 'Het journaal'. Bij Brussels Airport wordt ze vanaf 6 januari één van de communicatiegezichten.