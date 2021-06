Ignace Crombé is opnieuw verliefd: “Met Nathalie heb ik mijn knuffelcontact gevonden”

“De terrasjes heb ik iets minder gemist, omdat ik geen caféganger ben. Maar voor 9 juni, de dag dat de restaurants weer volk mogen ontvangen binnen, heb ik met m’n dochter Axelle (9) gereserveerd in het kindvriendelijke treinstel van Colmar in Kortrijk. Op vrijdagmiddag ga ik met mijn vriendin eten en voor Vaderdag zullen we de lokale horeca nogmaals steunen. Maar waar ik nog méér naar uitkijk, is opnieuw kunnen werken.”

Door corona was het allicht geen vetpot?

“Sinds maart vorig jaar zit ik als organisator van evenementen in de hoek waar de klappen vallen. Er is werkelijk niet één event doorgegaan. Ik heb me dus eerst beziggehouden met alles te verplaatsen in mijn agenda. En daarna sloeg de verveling toe. De jongste dagen heb ik toch al wat telefoons gekregen van mensen die het aandurven om dingen te organiseren. Ik heb afgezien, hoor. Mijn werk is mijn leven. Ook financieel was het een periode om snel door te spoelen.”

Je hebt bovendien je moeder verloren...

“Ja, zij is in volle coronacrisis overleden. Niet aan Covid, nee. Het was een uitvaart met veertien personen... Het wringt ook dat ik haar maandenlang niet meer live gezien heb voor ze stierf.”

Toch heeft de pandemie jou ook iets positiefs gebracht.

“Ik heb sinds enkele maanden een nieuwe vriendin, ja. We hebben elkaar inderdaad tijdens de coronacrisis leren kennen.”

Via Tinder?

“Nee, swipen heb ik nog nooit gedaan. Nathalie heb ik via Facebook leren kennen. We zijn beginnen te chatten via Messenger, en van het één kwam het ander. Met haar heb ik mijn knuffelcontact gevonden en dat is zij ook gebleven. We zijn nu ongeveer vijf maanden samen.”

Heb jij last gehad van coronakilo’s?

“Daar had ik al last van vóór de coronacrisis. Ik drink graag wijn en streekbiertjes. Ah, en sporten is niet mijn favoriete activiteit. Een vaak zittend beroep doet er ook geen goed aan. Mijn gewicht ga ik niet uitspreken, maar als ik het toch doe, geloven mensen het niet. Ik word standaard 20 kilo lichter geschat. Tenzij ik een zwemshort draag, kan ik mijn buikje goed verstoppen.”

