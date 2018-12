Iggy Azalea zet show voort terwijl danseres epileptische aanval krijgt: “Ik kan niets goed doen” DBJ

28 december 2018

12u18 0 Showbizz De Australische rapster Iggy Azalea (28) is helemaal klaar met de bakken kritiek die ze over zich heen krijgt. Ze werd aangepakt omdat ze haar show in Brazilië voortzette terwijl een van haar achtergronddanseressen een epileptische aanval kreeg op het podium. Het voelt alsof ze niets goed kan doen, schrijft ze op Instagram.

Haar bericht op instagram kwam enkele uren nadat ze onder vuur kwam te liggen omdat ze doorging met haar optreden in Rio de Janeiro terwijl één van haar dansers een epileptische aanval kreeg. Omdat Azalea dacht dat de danseres gewoon gevallen was of haar enkel verstuikt had, bleef ze verder zingen. “Je stopt pas met performen als de muziek uit is”, antwoordde ze daarop. “The show must go on.” Later zou de zangeres gereageerd hebben dat het ondertussen goed gaat met de vrouw.

Iggy Azalea still performing while her dancer has seizure behind her is...wow. pic.twitter.com/yo596g0g3C Jason, Jah, Leezy(@ HipHopObama) link

De achtergrondzangeres kreeg echter een epileptische aanval door een combinatie van de hitte en de felle lampen. De beelden van een verder rappende Azalea terwijl haar danseres in de achtergrond verkrampt, circuleerden in geen tijd op sociale media en daar werd de Australische rapster overladen met kritiek. Ze had hulp moeten halen, klonkt het. Azalea is duidelijk niet goed van de reacties die ze over zich heen kreeg. Ze plaatste een emotioneel bericht op Instagram waarin ze zegt hoe misbegrepen ze zich voelt.

“Soms word ik echt doodmoe van de wereld. Het voelt alsof alles wat ik doe wordt aangegrepen om mij onderuit te halen, waarom mijn muziek vreselijk is, waarom mijn kleren lelijk zijn, waarom ik er niet toe doe of waarom ik een vreselijk persoon ben”, schrijft de 28-jarige Australische rapster. “Ik ben doodop. De laatste vier jaar leef ik op een wereld waar ik gewoon niets goed kan doen. Het is moeilijk om dat te negeren en gemotiveerd te blijven.”

Iggy besluit haar bericht met een oproep aan haar fans en haters om vriendelijker voor haar en elkaar te zijn.