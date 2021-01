Iemand wil de gedragen onderbroeken van André Hazes (27) kopen

Het gebeurt wel vaker dat bekende personen vreemde verzoeken krijgen. Al kreeg André Hazes er deze week wel een heel bijzondere via Instagram. Een fan vroeg hem: “Mag ik betalen voor gedragen onderbroeken?” Waarop Hazes antwoordt: “Geloof me, dat wil je echt niet met die eiwitpuffen.”

Het is niet de eerste keer dat een fan iemand om zijn gedragen ondergoed vraagt. Rosanna, die in 2017 meedeed aan ‘Temptation Island’, is er bij wijze van spreken een handeltje in begonnen. De 28-jarige blondine verkondigde op Instagram dat ze al heel wat ondergoed verkocht heeft. Op een van haar bikini’s werd zelfs 1.000 euro geboden. En alsof dat niet genoeg was, verkocht ze ook haar bilimplantaten. “Nou, hierbij verkoop ik mijn oude bilimplantaten. Als je geïnteresseerd bent, stuur me een berichtje”, schreef ze bij een foto op Instagram.