“Iemand van de familie heeft me verkracht”: de verdwenen prinses Marie-Christine kluisterde in 1994 1,7 miljoen Vlamingen aan de buis

In 1994 trekt Peter Van Camp - indertijd een jonge VTM-reporter - naar Los Angeles, voor een bezoek aan de in onmin geraakte prinses Marie-Christine - de oudste dochter van koning Leopold III en zijn tweede vrouw Lilian Baels. “Tegenwoordig geven leden van het koningshuis af en toe interviews, maar in de jaren negentig was daar geen sprake van”, legt de reportagemaker uit. “Plots bleek dat prinses Marie-Christine die onofficiële regel had doorbroken. Ze had een uiterst braaf interview gegeven in het Franstalige blad Ciné Télé Revue. Daaruit leerden we vooral dat ze een glamoureus leven leidde in Los Angeles.” Waarop de toenmalige chef van Van Camp hem de opdracht geeft om ook een interview met Marie-Christine te regelen. “Ik had in die periode een goede fixer in Los Angeles. Toevallig bleek dat de prinses in dezelfde straat logeerde als mijn contactpersoon, waardoor het gesprek snel in kannen en kruiken was. Nadat ze haar akkoord gaf, vroeg de prinses of ik een week later in Los Angeles kon zijn. Ze had een evenement met Elizabeth Taylor en Arnold Schwarzenegger op de agenda staan, waar ze me graag bij wilde.”

Van Camp - met een cameraploeg in z’n kielzog - vliegt halsoverkop naar Amerika. “Dachten we aanvankelijk nog dat de prinses overdreef, bleek op Sunset Boulevard dat ze de waarheid sprak. Daar stond immers een immens billboard waarop het feestje werd aangekondigd, én princess Marie-Christine of Belgium een van de bekende gasten was.”

Spraakmakende onthullingen

Aanvankelijk lijkt de verslaggeving van Van Camp uitsluitend in te zoomen op het glamoureuze leven van Marie-Christine. “Ze voelde zich als een vis in het water tussen de sterren in Los Angeles, en genoot er van alle aandacht die ze kreeg. Maar hoe meer tijd ik met haar doorbracht, des te meer dat vernislaagje verdween en hoe openhartiger ze werd”, verduidelijkt de reportagemaker. “Al snel werd het duidelijk dat die breuk met haar verleden zoveel meer was dan louter frivoliteit. Zo vertelde de prinses over haar aartsmoeilijke verhouding met het koningshuis, de onbestaande band met haar moeder en de vele ruzies. Daarnaast vertelde ze ook dat ze - met behulp van de ontzettend katholieke koning Boudewijn - kon scheiden én dat ze op haar zeventiende, tijdens een bal, verkracht werd door een ver familielid. Die revelaties zorgden voor een schokgolf in ons land. 1,7 miljoen mensen bekeken indertijd die reportage, tot op heden is het daarmee de best bekeken Telefacts-uitzending’.”

Wie de piepjonge Van Camp wil spotten in dat verslag, moet flink wat moeite doen. Zo komt Van Camp maar één keertje in beeld, haast per toeval. “De hoofdredactie van Telefacts vond mij - met mijn 25 lentes - te jong voor dat soort reportage. Daarom moest ik niet alleen zoveel mogelijk uit beeld blijven, ik mocht mijn eigen werk niet eens zelf inlezen”, lacht Van Camp. “Jammer, maar ik ben nog steeds erg fier op die uitzending. Ik werd genomineerd voor de persprijs van Het Gemeentekrediet (vandaag de Belfius-persprijs, red.) en kreeg daags nadien uitsluitend lovende kritieken in de kranten. Twee jaar geleden heb ik de reportage zelf teruggezien, en ik ben hier nog altijd ontzettend trots op. En voor je het vraagt: de prinses was zelf ook tevreden. Ik heb daarna nog jarenlang kerstkaartjes gekregen.”

Geen contact meer

In 2001 bezoekt Van Camp de prinses een tweede keer, opnieuw voor Telefacts. “Die reportage was minder frivool”, zegt Van Camp. “De prinses had toen een reeks tegenslagen gekend, en zat bijna aan de grond. Hoe ze haar geld kwijtspeelde bleef onduidelijk, maar ‘t was wel een feit dat ze werk zocht in Amerika. Via dat tweede interview wilde ze België eveneens aansporen om haar te helpen. Maar dat pakte volledig verkeerd uit. Na mijn reportage maakte een van mijn collega’s een opvolgstuk. Daarin werd uitgezocht of Marie-Christine recht had op een dotatie, of iets van dien aard. Dat bleek niet het geval. Via via kwam Marie-Christine dat te weten, en was ze boos. Ook op mij, ja. Sindsdien heb ik geen contact meer met haar, maar ik koester de mooie herinneringen.”

‘De keuze van Dany’, elke vrijdag een nieuwe aflevering op hln.be.

LEES OOK

Volledig scherm In 1994 trok Telefacts naar de verdwenen Belgische prinses Marie-Christine in Los Angeles. © VTM/HLN