Iedereen wilde de eerste aflevering van ‘House of the Dragon’ zien: HBO Max crasht in VS

TVHet lange wachten is voorbij. De eerste aflevering van de spin-off ‘House of the Dragon’ was vanaf zondagavond te bekijken op HBO Max in de Verenigde Staten (maandagochtend onze tijd). Helaas draaide het enthousiasme al snel om in een teleurstelling. De streamingdienst had de populariteit lichtjes onderschat, waardoor deze al snel crashte. Het regent volop klachten op sociale media.

Het is intussen drie jaar geleden sinds de finale van ‘Game of Thrones’ op de wereld werd losgelaten. Maar lang moesten de fans niet op hun honger blijven zitten, want de eerste spin-off werd al snel aangekondigd: ‘House of the Dragon’. Op zondag 21 augustus was het moment voor de Amerikanen eindelijk aangebroken: het bekijken van de allereerste aflevering van de prequel. Maar hier liep het echter grondig fout. Het leek wel alsof iedereen op de terugkeer naar Westeros zat te wachten, want op heel wat plaatsen in de VS crashte de streamingdienst HBO Max. De serie gaat hiermee ‘Stranger Things’ achterna. Bij de release van de twee finale afleveringen van het vierde seizoen kampte ook Netflix in verschillende landen met een probleem. De streamingdienst lag toen even plat, omdat iedereen op het puntje van hun stoel leek te zitten om de finale zo snel mogelijk te bekijken.

Moederbedrijf Warner Bros. Discovery verklaarde dat de crash zich maar bij een klein deel van de kijkers heeft voorgedaan. Hoe dan ook, er bleven een hoop ontgoochelde Amerikaanse fans achter en zij uiten nu volop hun ongenoegen op sociale media.

‘Dragons are coming’

In ‘Game of Thrones’ volgden de fans verschillende families op de voet in hun strijd om de IJzeren Troon. Denk bijvoorbeeld maar aan de familie Stark, Baratheon en Targaryen. Deze laatste wordt in deze spin-off in de schijnwerpers gezet. Het verhaal speelt zich zo’n 200 jaar voor de ontwikkelingen en gebeurtenissen uit de originele reeks af. Het brengt het hoogtepunt (maar ook de val) van de heerschappij van de drakenfamilie in beeld. Er wordt onder meer dieper ingegaan op de befaamde ‘Dans van de Draken’, een brute burgeroorlog die Westeros dreigde te verscheuren. ‘House of the Dragon’ is gebaseerd op het boek ‘Fire & Blood’ (Vuur en Bloed) van auteur George R.R. Martin.

‘House of the Dragon’ is te bekijken op Streamz. Vanaf 22 augustus verschijnt er elke maandag een nieuwe aflevering.

