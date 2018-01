Iedereen wil dit verfijnde lichaamsdeel van Meghan Markle DBJ

15u46

Bron: The Daily Mail 1 Photo News Meghan Markle Showbizz Nog geen twee maanden nadat haar verloving met prins Harry werd bekendgemaakt, is het Meghan Markle-effect overal voelbaar. Alle jurken die ze draagt zijn in een mum van tijd uitverkocht en ook raakte al bekend dat de neus van de toekomstige vrouw van Harry erg gewild is. Nu rapporteren de plastische chirurgen dat een ander lichaamsdeel erg populair is.

De lippen van Meghan Markle zijn immers nog meer in trek dan haar neus. De dokter Esho uit Londen zegt tegen de Britse krant The Daily Mail dat hij zo'n twintig à dertig klanten per week over de vloer krijgt die op een bekendheid willen lijken. Actrice Michelle Keegan en model Emily Ratajkowski zijn populair, maar nu ook Meghan Markle.

Het zijn meerbepaald haar de lippen die in trek zijn. "Meghan Markle heeft prachtig gevormde en geproportioneerde lippen", zegt een andere dokter. "Ze komen in de buurt van de ideale lip: de onderlip is een klein beetje groter dan de bovenlip en de bovenste loopt schuin af naar de hoek van de mond.” Meghan heeft een zogenaamde ’cupid bow’ (een boog van Cupido), de m-vorm onder de neus, en die wordt in de cosmetische wereld als perfect bestempeld. De meest gebruikte ingreep om de lippen van mensen te laten lijken op die van Meghan, is het toedienen van fillers, zo laten de chirurgen ook nog weten.