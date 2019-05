Iedereen wil de ‘Floshua van Joshua’ proeven CD

31 mei 2019

09u33 0 Showbizz Temptation Island-verleider Joshua Feytons heeft het graag heet. Is het niet op een tropisch eiland vol lust en drama, dan wel in een frituur waar hij frieten bakt. Woensdag heeft de knappe Limburger samen met zijn broer, zus en vader familiefrituur J’S&A in Hasselt geopend.

En iedereen was natuurlijk razend benieuwd naar de delicatesse op de kaart: de Floshua. Voor alle duidelijkheid, het gaat hier niet om zijn inmiddels legendarische geslachtsdeel, wel om een cervela van 24 centimeter lang, 220 gram puur genot. En dat voor de scherpe prijs van vier euro. ‘De Floshua is al meteen onze best verkochte frituursnack’ zegt Joshua die in de frituur wel zijn kleren aanhoudt. ‘Iedereen vindt hem superlekker. Dat is leuk om te horen.’

Wie zelf de Floshua wil proeven is welkom bij frituur J’S&A op de Luikersteenweg 330 in Hasselt.