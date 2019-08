Iedereen klaar voor Billie Eilish: “Ze is geweldig” DBJ

16 augustus 2019

21u56 0 showbizz Het moge duidelijk, de populairste artiest op de 34ste affiche van Pukkelpop is Billie Eilish. De 17-jarige Amerikaanse artieste die zondag op de Main Stage staat, lokt horden tienermeisjes naar Kiewit.

Onder hen Eline (17) en haar vriendinnen van school in Maaseik. “Wij zijn hier puur voor de sfeer, maar toch ook vooral voor Billie”, giechelen ze. Wanneer ze ‘Bad Girl’, de grootste hit Eilish opzetten, ontaard hun plekje op de camping al in een dol feestje. “De regen die verwacht wordt komend weekend? Daar hebben we onze twee partytentjes voor, voor de rest niets. Maar we zijn niet van chocola he?”

Ook Kato (18) en haar vrienden uit Malle, die op het midden van de Pukkelpopcamping uit de bol gingen op Eilisch’ hit ‘Bad Guy’, kwamen voor de Amerikaanse tienerzangeres. “Billie is geweldig”, lachen ze. “Voor de meesten van ons is het de allereerste keer Pukkelpop. We moeten ervan profiteren want we gaan volgend jaar studeren en dit is misschien onze laatste herexamenloze vakantie!”