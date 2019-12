Iedereen is fan: Coldplay ontdekte Stromae dankzij Shakira IDR

13 december 2019

00u00 0 Showbizz Stromae en Coldplay-frontman Chris Martin hebben net de single 'Arabesque' uit en stonden ook samen op het podium in Jordanië, maar de bromance tussen de twee artiesten ontstond dankzij nog een andere wereldster. "We hadden een concert met Shakira, en zij zei ons dat we echt eens naar Stromae moesten luisteren", vertelde Chris Martin in de Franse televisieshow 'Quotidien'.

"Dat deden we, en hij werd haast onmiddellijk onze favoriete zanger. Daarna hebben we hem gebeld met een uitnodiging voor ons concert in Brussel." Dat gebeurde in de zomer van 2017. De Britse band trad toen op het Koning Boudewijnstadion, en als allerlaatste nummer bracht Chris Martin in z'n eentje een sublieme versie van 'Formidable' - een hommage aan Stromae. De Brusselaar stond toen ook in het publiek. "Hij kwam met zijn vrouw in zijn kleine autootje. Hij belde me net voor het concert op om te vragen hoe hij binnen moest geraken. Ik ben hem dan gaan zoeken en er stonden al een pak mensen rond hem. We zeiden tegen onszelf: 'Het lijkt alsof de koning van België arriveert.'"