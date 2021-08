‘Iedereen beroemd’ viert tiende seizoen met jubileumweek: nieuwe afleveringen van populairste rubrieken

UPDATE Britney Spears beschul­digd van slaan huishoud­ster, advocaat spreekt van “tab­loidrod­dels”

3:26 Britney Spears (39) is ondervraagd door de politie omdat een van haar huishoudsters klacht tegen haar heeft ingediend. Britney en de vrouw maakten ruzie over Britneys honden, waarop Britney gewelddadig uit de hoek kwam. Spears’ advocaat Mathew Rosengart noemt de aantijgingen in een reactie aan Us Magazine “opgeblazen tabloidroddels”.