Idris Elba vraagt 16 jaar jongere vriendin ten huwelijk tijdens screening eigen film EDA

10 februari 2018

18u18 0 Showbizz Na twee echtscheidingen had Idris Elba (45) gezworen nooit nog te hertrouwen. Maar vroege Valentijnsvlinders hebben de acteur/regisseur dan toch op andere gedachten gebracht. Vrijdag vroeg hij zijn vriendin Sabrina Dhowre (29) ten huwelijk tijdens de screening van zijn regiedebuut.

Op het podium in de 'Rio Cinema' in Dalston voorafgaand aan de screening van zijn regiedebuut 'Yardie' vroeg 'The Luther'-acteur z'n vriendin ten huwelijk. De bioscoop mocht vervolgens het nieuws via Twitter aan de rest van de wereld bekend maken.

Another @riocinema first! Still 5 days to Valentines Day but @idriselba went down on one knee and proposed to his girlfriend live on stage this morning before a preview of his film #Yardie pic.twitter.com/XRtca1xcv0 Rio Cinema(@ riocinema) link

De tortelduifjes maakten hun debuut als koppel in september van vorig jaar. Al leerden Elba en z'n vriendin, die in 2014 tot Miss Vancouver werd gekroond, elkaar wel zeven maanden eerder kennen.

Het recente huwelijksaanzoek komt bij velen als een complete verrassing. Vooral gezien de acteur zes maanden geleden quasi beloofde nooit nog naar het altaar te schrijden.

"Niet mijn roeping in het leven"

In een interview met ESSENCE magazine zei hij in juli 2017: "Zal ik ooit hertrouwen? Ik denk het niet. Ja, ik denk het niet. Het huwelijk is een soort instelling. En ik heb het gedaan. Het is niet voor iedereen. Het is niet mijn roeping in het leven." Maar schoonheidskoningin Sabrina heeft 'm dan toch op andere gedachten kunnen brengen.

De regisseur bekende dat verliefd worden tijdens het maken van een film 'vrij speciaal' was. Hij filmde 'The Mountain Between Us' samen met Kate Winslet in Canada toen hij merkte dat hij compleet hoteldebotel was van z'n nieuwe vriendin.