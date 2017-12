Idris Elba stelt nieuw lief voor aan prins Charles KD

Enkele maanden nadat hij zijn vriendin en hun zoontje verliet.

'Luther'-acteur Idris Elba (45) heeft een nieuwe vriendin. Hij leerde Sabrina Dhowre (29), een voormalig Miss Vancouver, kennen toen hij in Canada opnames had voor 'The Mountain Between Us' met Kate Winslet

Begin 2016 verliet Idris Elba zijn toenmalige vriendin Naiyana en hun zoontje Winston (3,5). Hij heeft nog een vijftienjarige dochter uit een eerdere relatie.

Idris en Sabrina in gesprek met de Britse kroonprins Charles.