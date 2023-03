Idris Elba klapt uit de biecht: “Meghan Markle ging los op het avondfeest van haar huwelijk”

Rond half 9 ‘s avonds op 19 mei verliet het pasgetrouwde stel het kasteel van Windsor om naar de receptie én het aansluitende avondfeest te vertrekken. Niemand minder dan acteur Idris Elba was ook van de partij en verklapt aan ‘ET Canada’ wie het grootste feestbeest van de avond was: de bruid zélf. “Ik denk dat Meghan degene was die het meest uit de bol ging en alles losliet. Weet je, ze had gewoon veel plezier. Het was haar bruiloft, dus ze had het erg naar haar zin.”

Dj van dienst

Eerder verklapte Idris in de ‘Ellen DeGeneres Show’ dat hij erg verbaasd was dat Harry hem de baan van dj aanbood. “We hebben een paar keer rondgehangen via de liefdadigheidsinstelling van zijn vader, The Prince’s Trust, die me hielp toen ik een jonge acteur was. Harry kwam mee naar een paar feesten waar ik dj was en zei: ‘Wat doe je op 19 mei?’” Vervolgens vroeg hij of Idris op zijn bruiloft wilde draaien. “Ik dacht echt: ‘is dit een grap?’” Maar hij ging in op zijn aanbod en heeft er geen seconde spijt van. “Het was een ongelooflijke ervaring. Ik cureerde de muziek voor die avond, dus het bracht heel wat druk met zich mee. Maar het was geweldig, wat een sfeer!”