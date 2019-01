Iconische hoed van Jean-Pierre Van Rossem onder de hamer voor... amper 50 euro TDS

08 januari 2019

10u14

Bron: Het Nieuwsblad 1 Showbizz Er gaan een aantal spullen van Jean-Pierre Van Rossem onder de hamer. Veilinghuis Belga Veilingen gaat drie schilderijen en vier persoonlijke items veilen van de beursgoeroe die vorige maand overleed, waaronder zijn iconische hoed. Het openingsbod van de hoed is bovendien verrassend laag.

Het startbod van de schilderijen is vastgesteld op 1.000 euro. Voor het derde werk van Van Rossem is dat 1.500 euro. Toch meer interesse in zijn iconische hoed? Het openingsbod is daar ‘amper’ 50 euro voor.

“Wie de opdrachtgever is, blijft geheim”, zegt Michaël Peeters van Belga Veilingen aan Het Nieuwsblad. De opbrengst van de veiling gaat volgens hem naar “de belanghebbenden”.

Jean-Pierre Van Rossem is vorige maand overleden in het UZ Jette. De ex-beursgoeroe werd 73 jaar. Van Rossem sukkelde al geruime tijd met zijn gezondheid en werd een aantal dagen voor zijn overlijden nog met spoed overgebracht van zijn appartement in Kapelle-op-den-Bos naar het ziekenhuis.