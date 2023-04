Iconische attractie in Disneyland Paris gaat na 1,5 jaar weer open

CELEBRITIES Brooke Shields verloor haar maagdelijk­heid aan ‘Superman’-ac­teur: “Daarna rende ik naakt de kamer uit”

Brooke Shields (57) vertelt openhartig over haar liefdesleven in de nieuwe documentaire ‘Pretty Baby’ op Disney+. In de reeks onthult de Amerikaanse actrice dat ze in het verleden relaties had met onder meer Andre Agassi en Michael Jackson. En ze klapt ook uit de biecht over haar maagdelijkheid. Op haar 22 jaar deelde ze het bed met ‘Superman’-acteur Dean Cain (56).