Iconisch Disneyland Hotel heropent op 25 januari na 'koninklijke' transformatie

Het Disneyland Hotel is het eerste Disney-hotel dat een vijfsterrenverblijf aanbiedt dat Disney-royalty in al zijn uitingen viert. Van Assepoester tot Frozen, Merlijn de Tovenaar en De Prinses en de Kikker tot Vaiana, gasten krijgen de kans om deel uit te maken van het verhaal en hun eigen magische momenten te creëren. Het nieuwe verfijnde ontwerp en de architectuur van het hotel omvat de lobby, restaurants, bar en lounges met een koninklijk thema en zal zijn gasten ook een uniek entertainmentprogramma bieden dat het hart raakt en herinneringen creëert samen met geliefde koninklijke Disney-personages, of Mickey, Minnie en hun vrienden in nieuwe exclusieve koninklijke outfit. Zodra de gasten de lobby van het hotel betreden, geïnspireerd door de bibliotheken van wereldberoemde Franse kastelen, zien ze een monumentale kroonluchter die het kasteel van Doornroosje voorstelt. Daarnaast krijgen ze een exclusieve en sprookjesachtige welkom door ‘La Troupe Royale Disney’, een vrolijk duo acteurs brengt singalongs verrassingsacts of vertellen interactieve koninklijke verhalen.

Volledig scherm The Superior Room © Disneyland Paris

Alle 487 kamers en suites - 346 Superior Rooms, 82 Deluxe Rooms, 41 Castle Club Rooms, 16 Signature Suites, 1 Princely Suite en 1 Royal Suite - zijn volledig opnieuw ontworpen met een elegante sfeer, modern comfort en luxe voorzieningen. De traditie van Disney-storytelling is terug te vinden in alle kamers en suites, van kunstwerken en subtiele accenten die iconische elementen van Walt Disney Animation Studios koninklijke verhalen vieren tot de laatste decor details. The Superior Rooms bestaan uit elegante blauwe en zilveren tinten met kunstwerken uit films als ‘Frozen’ en ‘Assepoester’. Gasten die verblijven in The Castle Club - een exclusief hotel binnen het hotel - zullen genieten van een reeks VIP-voordelen en diensten, waaronder extra privacy met een eigen privélift en check-in gebied, evenals een ontbijt met Disney Prinsessen in de Castle Club Lounge. Suites zullen ongekende niveaus van onderdompeling in koninklijke Disney-verhalen bieden. Die zijn in het thema van ‘Assepoester’, ‘Rapunzel’, ‘Belle en het Beest’, ‘Doornroosje’ en ‘Frozen’. Die laatste is ingericht als het ijspaleis van koningin Elsa.

Volledig scherm The Deluxe Room © Disneyland Paris

Volledig scherm Beauty and the Beast Signature suite © Disneyland Paris

Volledig scherm Royal Suite Frozen © Disneyland Paris

Dezelfde krachtige storytelling wordt ook toegepast in andere delen van het hotel, zowel het buffetrestaurant, ‘The Royal Banquet’, ingericht als een koninklijke banketzaal vol schilderijen van koninklijke Disney-families. Met uitgebreide oester- en zeevruchtenbar en kinderen kunnen zelf hun dessert maken. Bovendien lopen Mickey, Minnie en hun vrienden rond tijdens de lunch en het diner in nieuwe koninklijke outfits. Het andere restaurant in het hotel, ‘La Table de Lumière’ mét tafelbediening, doet denken aan de spiegelzaal van Versailles waarop de iconische dansscène van Belle en het Beest geïnspireerd is. Op het menu staan verfijnde Franse gerechten met lokale, gastronomische delicatessen en dat allemaal geserveerd in luxueus servies, waaronder porselein met rozenversiering

Volledig scherm The Royal Banquet © Disneyland Paris

Volledig scherm La Table de Lumière © Disneyland Paris

Volledig scherm La Table de Lumière © Disneyland Paris

Kinderen zullen worden verwelkomd als prinsessen en prinsen tijdens hun verblijf. Er zullen zelfs ruimtes speciaal voor hen zijn, zoals de ‘Royal Kids Club’, waar ze zullen worden ondergedompeld in levensechte magie en onvergetelijke ontmoetingen. Of ‘My Royal Dream’-ervaring, waar jonge gasten in staat zullen zijn om te transformeren in hun favoriete Disney royalty met de hulp van vorstelijke kapsels, speciale outfits, accessoires en een beetje elfenstof. Daarnaast kunnen jong en oud na een dag magische herinneringen ontspannen in de spa met schoonheidsbehandelingen of de ‘Crystel Pool’ met een zwembad, pierenbadje en bubbelbaden. Overdekt met spectaculaire glazen en metalen daken, die veel weg hebben van de koninklijke serres van Laken in Brussel. Tot slot is er een ‘Health Club’ met fitness en ruimte voor yoga- en mindfulnessoefeningen.

Volledig scherm Crystel Pool © Disneyland Paris

Het Disneyland Hotel heropent op 25 januari 2024, maar reservaties kunnen nu al gemaakt worden via disneylandparis.com.

