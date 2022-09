IBE pakt uit met debuutalbum ‘Sweet Love’: “Oliver van ‘Bazart’ heeft enkele nummers geproducet”

MuziekHet gaat Ibe Wuyts (20), alias IBE, voor de wind. In 2019 won hij ‘The Voice’, maar ondertussen verscheen hij al op het podium van Rock Werchter én Pukkelpop. Wat nog ontbreekt in dat lijstje? Een eigen plaat, maar daar komt officieel verandering in. Zijn debuutplaat ‘Sweet Love’ ligt vanaf aanstaande vrijdag in de winkelrekken. “Ik ben benieuwd naar de reacties”, aldus IBE.

Fans van IBE lezen het goed, zijn debuutplaat is eindelijk daar. Hij heeft er lang en hard aan gewerkt. “Er staan veel nummers op de plaat die ik eigenlijk al voor corona heb geschreven, maar die ik toen heb laten liggen. Wanneer we volop met het album bezig waren, hebben we deze terug opgevist en herwerkt. Tijdens de pandemie zelf is er ook nog veel nieuw materiaal tot stand gekomen.” Het is voor de jonge zanger nog een paar dagen vol spanning afwachten. “Ik ben heel benieuwd naar de reacties.”

Bij het maken van de plaat kreeg hij hulp uit onverwachte hoek. Niemand minder dan ‘Bazart’-lid Oliver Symons stond hem bij. “Hij heeft vier nummers op de plaat geproducet, waaronder ook ‘Sweet Love’, wat heel fijn was.” Op het album zullen tien nummers te horen zijn, maar IBE hecht er vooral veel belang aan betrokken te zijn bij al zijn muziek. “Ik schrijf niet alle liedjes alleen, maar het is voor mij wel belangrijk dat ik bij de creatie van elk nummer betrokken ben. Ik ben uiteindelijk degene die ze moet spelen.”

Titelkeuze

Of de titel ‘Sweet Love’ een achterliggende betekenis heeft? “We hebben veel verschillende titels overwogen. Maar naar mijn gevoel, en dat van mijn label, omvatte dit nummer de volledige plaat. Het concept dat alles rond liefde draait, en de negatieve en positieve kant daarrond vertelt, is wat het zo’n toepasselijke titel maakt.” Maar of zijn eigen liefdesleven hier ook een rol in heeft gespeeld? Dat houdt de ‘Table of Fools’-zanger in het midden. “Hmm, niet helemaal, nee", lacht hij.

Platenliefhebber

Het album ‘Sweet Love’ zal ook verkrijgbaar zijn als lp, iets waar de zanger ook erg enthousiast over is. “Dat is echt tof, dan kan ik mijn eigen plaat opleggen thuis”, grapt hij. Zelf is de zanger trouwens een grote voorstander van lp’s. “Je moet meer moeite doen om naar de muziek te luisteren. Spotify en andere streamingdiensten zijn gemakkelijk voor onderweg, maar er is niets leuker dan naar een platenwinkel gaan en lopen zoeken in de bakken naar die ene plaat die je aanspreekt.”

Afgelopen zomer mocht hij het podium in de Marquee op Pukkelpop nog onveilig maken, waar hij ook voor het eerst zijn eigen vinylplaat in handen kreeg, maar nu is het uitkijken naar een tournee. “Het staat nog niet allemaal op punt, maar we gaan na de albumrelease zeker nog optredens aankondigen.”

Het debuutalbum ‘Sweet Love’ ligt vanaf 9 september 2022 in de winkelrekken.

