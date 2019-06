Ibe gaat nu ook optreden in de AB DBJ

08 juni 2019

09u21 0 Muziek Het blijft hard gaan voor ‘The Voice van Vlaanderen’-winnaar Ibe (17). Nadat hij afgelopen week te horen kreeg dat hij mag optreden op Rock Werchter, staat hij in het najaar ook als hoofdact in de Ancienne Belgique.

Een platencontract, 25.000 euro, een plaats op Rock Werchter en nu ook een optreden in de AB, ‘The Voice’-winnaar Ibe blijft de successen aan elkaar rijgen. De Limburger, die het met zijn eerste single ‘Table of Fools’ tot ‘Catch of the Day’ schopte op Studio Brussel, zal op 28 november als hoofdact optreden.

Het is niet de eerste keer dat Ibe zal optreden in de Ancienne Belgique, want tijdens ‘The Voice’ mocht hij er al eens het voorprogramma verzorgen in de AB Club. Tickets kosten 15 euro en zijn vanaf nu te koop.