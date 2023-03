Ias uit ‘Big Brother’ gestemd, Danny doet opnieuw mee

Vorige week verliet Nederlander Rob op eigen initiatief het huis. De nestor van de bende kampte al een hele tijd met kwaaltjes, en bracht z’n tijd in het ‘Big Brother’-huis grotendeels op de zetel door. Dat riep hij uiteindelijk dus een halt toe. Voor de Nederlandse kandidate Lindsey en haar Belgische huisgenoten Charlotte en Ali betekende dat goed nieuws. Door de opgave van Rob moesten zij immers niet hun boeltje pakken. Voor Lindsey en Ali betekende dat bovendien enkele dagen zonder zorgen, want zij waren populair genoeg bij de kijker. Au pair Charlotte haalde vorige week de minste stemmen, wat haar een automatische nominatie opleverde.

Al zit ‘Big Brother’ niet om een plot twist meer of minder verlegen. Zo wisten Lindsey en Charlotte deze week een vrijstelling te scoren, waardoor laatstgenoemde niet langer op het bord stond. Voor (alweer) Ali, Jolien en Ias betekende dit minder goed nieuws. Jolien en Ias waren voor het eerst genomineerd, Ali bevond zich voor de derde keer in de gevarenzone. Uiteindelijk bleek hij, net als Jolien, te sterk voor Ias. De jonge Antwerpenaar moest dan ook het huis verlaten. “Het is wat het is”, zei hij. “Het was een superleuk avontuur, en ik ben heel blij dat het op deze manier gegaan is. Ik heb heel veel leuke mensen leren kennen, en vrienden voor het leven gemaakt. Ik zeg het: ik kon niet meer wensen. Voor mij was het echt goed.”