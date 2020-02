Ianthe Tavernier wordt hoofdrol in Vlaamse ‘Legally Blonde’-musical MVO

13 februari 2020

07u31 1 Showbizz Er komt een Vlaamse versie van de hitmusical ‘Legally Blonde’ naar het Zuiderpershuis in Antwerpen. De voorstelling is gebaseerd op de gelijknamige film met Reese Witherspoon in de hoofdrol. Deze keer mag Ianthe Tavernier echter in de huid van advocate Elle Woods kruipen.

Het verhaal gaat over de jonge rechtenstudente Elle Woods, die haar grote liefde Warner achtervolgt naar de universiteit. Ianthe krijgt het gezelschap op scène van onder andere Karel Deruwe, Anne Mie Gils, Line Ellegiers, Lars Cuynen en Michael Limpens. Regisseur Manu Jacobs zet weer flink wat volk op scène met ruim 30 man in hoofdcast en het ensemble. Er zal ook een live-orkest aanwezig zijn.

“Op bepaalde puntjes herken ik mezelf in Elle”, aldus Ianthe. “Zoals interesse in mode, bijvoorbeeld. Zij is wel nog een paar gradaties extremer daarin. Maar ik hou enorm van het vrolijke karakter, want dat ben ik zelf ook wel. Als ik een quote zou moeten geven die helemaal bij Elle Woods past, dan is het deze: je leeft maar één keer en ik vind dat je alles uit het leven moet halen wat maar kan en dat je vooral jezelf moet blijven.”

De voorstellingen vinden plaats van 26 september tot en met 11 oktober 2020 in het Zuiderpershuis te Antwerpen. De ticketverkoop opende op 12 februari en loopt via Ticketbalie (via www.bso-producties.be).