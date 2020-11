Ianthe Tavernier opent online kledingwinkel met zus

Coco D’Anvers, want Ianthe en haar zus Saartje (37) zijn “een beetje crazy in the coconut” vinden ze zelf. “En we houden ook van een gekke afwisseling in onze kleding, die we nu zelf aanbieden in de vorm van hippe kledingsets. Als het maar snel en gemakkelijk is, zonder dat je er veel moet over nadenken”, vertelt Ianthe.

Als actrice wordt ze vaak ‘s ochtends vroeg al op de set verwacht en dan is nadenken over wat ze zal aantrekken, die ene stressfactor te veel. “Soms gaat mijn wekker al om 4 uur en moet ik mij in sneltempo klaarmaken. Op zulke momenten word ik overvallen door keuzestress, en ik ben al zo’n stresskip op zich”, zegt ze. “Bij mijn zus is dat exact hetzelfde. Ze is mama van twee fantastische kinderen en werkt als psychologe, dus ook zij heeft ‘s ochtends geen tijd om uren voor haar kleerkast te staan. Met ons betaalbaar aanbod via Coco D’Anvers willen we daar komaf mee maken. Op termijn hopen we ook eigen ontwerpen aan te bieden - een droom die we koesteren.”

Volledig scherm Ianthe Tavernier met zus Saartje en haar twee kinderen. © Kristof Ghyselinck

De zussen dachten al langer na over een eigen online kledingwinkel. Corona zorgde voor dat extra duwtje in de rug. “Ik heb nu extra vrije tijd gekregen om mij op dit nieuw avontuur te storten”, zegt Ianthe. “Maar acteren, zingen en presenteren blijft natuurlijk heel belangrijk voor mij. Ik hoop dat we dit jaar nog mogen spelen, maar voorlopig is het afwachten hoe alles evolueert.”

Kleding van de zusjes Tavernier shoppen, kan via cocodanvers.be

