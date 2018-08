Ianthe Tavernier is al een jaar single: "Mocht ik willen, kon ik elke dag met een andere man op date" Redactie

23 augustus 2018

06u00

Bron: DAG ALLEMAAL 0 Showbizz "Zouden we nog samen zingen mocht ik met Hans tussen de lakens zijn gedoken?" Zo drukt Ianthe Tavernier (29) de geruchten als zou ze iets gehad hebben met de ex van Isabelle A de kop in. Voor een man in haar leven heeft de ‘Buurtpolitie’-actrice nu geen tijd, al krijgt ze het ene voorstel na het andere. "En ’t zijn geen ­ vetzakskes, hoor."

Begin dit jaar rommelde het erg hevig bij De Grietjes. De groep die in 2013 werd opgericht door Isabelle A en Anneke van Hooff moest de vrouwelijke tegenhanger van De Romeo’s worden. Na enkele wissels van zangeressen leken De Grietjes eindelijk rust te hebben gevonden met Ianthe Tavernier van ‘De Buurtpolitie’ als derde zangeres. Maar lang mocht de rust niet duren, want amper anderhalf jaar later stopte de groep begin dit jaar abrupt. De oorzaak: ruzie tussen stichtsters Isabelle en Anneke. Maar in de geruchtenmolen viel ook Ianthes naam. En niet bepaald in fraaie zin. Kwatongen fluisterden dat de ‘Buurtpolitie’-actrice een affaire had met Isabelle A’s toenmalige echtgenoot Hans. ‘Ik weet het’, zegt Ianthe nu. "De mensen hun fantasie is groot. Gelukkig kan ik al die verhaaltjes nogal gemakkelijk naast mij neerleggen."

Het kwetst jou niet dat mensen zo kwaadspreken over jou?

Misschien moeten die roddelaars zich dan eens afvragen waarom Isabelle en ik nog wél samen optreden. Als ik echt tussen de lakens was gedoken met Hans, dan zou een samenwerking tussen ons toch niet meer mogelijk zijn?

Hans en Isabelle zijn inmiddels uit elkaar.

En da’s echt superjammer. Maar voor de insinuaties wéér beginnen: ik heb daar niets mee te maken. Soms groeien mensen gewoon uit elkaar, en slaan ze elk hun eigen weg in. Ik heb het vorig jaar ook nog meegemaakt met Nico. Da’s voor mij toen een loodzware periode geweest, maar het leven gaat verder, en ik ben meer dan gelukkig nu.

Jij was bruidsmeisje op het huwelijk van je ‘Buurtpolitie’-collega Dorien Reynaert eerder deze maand. Dacht jij toen: ‘Ik had hier ook kunnen staan met Nico’?

Ach, die relatiebreuk heb ik intussen wel verwerkt. Trouwen staat in elk geval absoluut op mijn bucketlist. Maar die dag draaide volledig om Dorien.

Je bent jouw prins nog niet tegen het lijf ­gelopen?

Nee. Maar mocht ik willen, zou ik zo mijn avonden kunnen vullen met dates. Ik krijg toch regelmatig berichten van mannen via sociale media. En geen vetzakskes, hé. Dat zijn allemaal best vriendelijke en goed ­bedoelde berichten.

Maar?

Ik heb nog geen behoefte aan een nieuwe relatie. Ik heb de laatste maanden zóveel kansen gekregen op carrièrevlak. Die zijn nu even belangrijker.

Volgende maand word je dertig.

O, zwijg, spreek dat getal niet uit! (lacht)

Je kijkt er duidelijk niet naar uit.

Op zich is het maar een getal, maar dertig worden bezorgt mij toch de kriebels. Ik ben een zotte doos, terwijl dertig zo serieus klinkt. Alsof je superveel verantwoordelijkheden moet dragen.

En dat zie jij nog niet zitten.

Goh... Misschien doe ik dat onbewust al wel. Ik werk immers hard. Dit najaar heb ik opnamen van ‘De Buurtpolitie’, én ik speel mee in de musicals ‘Hans & Grietje’ en ‘Iedereen Beroemd’. Dat vraagt natuurlijk wel enige verantwoordelijkheid.

Maar je leven ziet er niet uit zoals je dat als klein meisje voor ogen had wanneer je dertig zou ­worden?

Inderdaad. Dan zou ik nu al heen en weer lopen om mijn kroost op tijd op te pikken, en op zaterdag met hen naar de speeltuin gaan. Ik wil wel kinderen, maar momenteel ben ik misschien zelf nog iets te kinds. (lacht)

In de musical ‘Hans & Grietje’ komt die ­jeugdigheid zeker van pas.

(lacht) Absoluut, de komende maanden kruip ik in de huid van een twaalfjarig meisje. En mijn ‘Buurtpolitie’-collega Ilse La Monaca speelt de boze heks.

Jouw tegenspeler is Wout Verstappen van ‘Ghost Rockers’.

En hij is niet het enige ‘Ghost Rockers’-personage, z’n collega Matthew Michel kruipt in de huid van de prins, een rol die speciaal voor deze moderne versie van ‘Hans & Grietje’ gecreëerd werd. Ik denk dat we in ’t publiek twee kampen gaan zien: ‘De Buurtpolitie’-fans en die van ‘Ghost Rockers’. (lacht)

Leuk om met iemand samen te werken die je al goed kent, wellicht. Zo is die andere ‘Buurtpolitie’-collega ­Dorien Reynaert ook één van je beste vriendinnen. Hoe gaat dat op de set?

O, da’s vuurwerk! ’k Denk dat de ploeg zich geen seconde verveelt als wij in de buurt zijn. Dat ze mij dan ook nog eens vroeg als bruidsmeisje op haar huwelijk, was een enorme eer. Ja, wij zijn de afgelopen twee jaar hechte vriendinnen geworden.

Het productiehuis achter ‘De Buurtpolitie’ is gevestigd in dezelfde opnamestudio waar tegenwoordig de ploeg van ‘Familie’ neerstrijkt. Netwerk je aan de koffieautomaat?

Nee, hoor. (lachje) Ik wil ook niet weg bij ‘De Buurtpolitie’. Ik hou van Floor, mijn personage. En volgend jaar nemen we waarschijnlijk onze derde film op. Op zulke momenten moet ik altijd lachen met de criticasters die op ‘De Buurtpolitie’ neerkeken. Inmiddels draaien we al seizoen tien en namen we twee succesvolle films op.

Tot slot: met Les Copines, de nieuwe groep van Isabelle A en jou, trad je deze zomer vaak op. Anneke van Hooff gaat nu solo verder. Was je niet bang haar tegen ’t lijf te lopen op één of ander evenement?

Ik zie niet in waarom dat voor drama zou zorgen? ’k Heb die breuk wel voelen aankomen, maar om eerlijk te zijn heb ik mij daar wat buiten gehouden. Ik denk dat ik nog door één deur kan met Anneke. Echt wel.