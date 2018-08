Ianthe Tavernier is al een jaar single: "Mocht ik willen, kon ik elke dag met een andere man op date" Redactie

23 augustus 2018

06u00

Bron: DAG ALLEMAAL 0 Showbizz "Zouden we nog samen zingen mocht ik met Hans tussen de lakens zijn gedoken?" Zo drukt Ianthe Tavernier (29) de geruchten als zou ze iets gehad hebben met de ex van Isabelle A de kop in. Voor een man in haar leven heeft de ‘Buurtpolitie’-actrice nu geen tijd, al krijgt ze het ene voorstel na het andere. "En ’t zijn geen ­ vetzakskes, hoor."

Begin dit jaar rommelde het erg hevig bij De Grietjes. De groep die in 2013 werd opgericht door Isabelle A en Anneke van Hooff moest de vrouwelijke tegenhanger van De Romeo’s worden. Na enkele wissels van zangeressen leken De Grietjes eindelijk rust te hebben gevonden met Ianthe Tavernier van ‘De Buurtpolitie’ als derde zangeres. Maar lang mocht de rust niet duren, want amper anderhalf jaar later stopte de groep begin dit jaar abrupt. De oorzaak: ruzie tussen stichtsters Isabelle en Anneke. Maar in de geruchtenmolen viel ook Ianthes naam. En niet bepaald in fraaie zin. Kwatongen fluisterden dat de ‘Buurtpolitie’-actrice een affaire had met Isabelle A’s toenmalige echtgenoot Hans. ‘Ik weet het’, zegt Ianthe nu. "De mensen hun fantasie is groot. Gelukkig kan ik al die verhaaltjes nogal gemakkelijk naast mij neerleggen."

Het kwetst jou niet dat mensen zo kwaadspreken over jou?

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN