Ianthe Tavernier gaat van buurtagente naar Oosterse prinses: "Jasmine wordt een stoere, grave griet" Jolien Boeckx

03 april 2019

00u00 1 Showbizz Na Ariël in 'The Little Mermaid' en Grietje in 'Hans & Grietje' hijst Ianthe Tavernier (30) zich nu in het kostuum van Jasmine voor de musical 'Aladdin'. Alwéér een hoofdrol. Maar vooral het bewijs dat inspecteur Floor van 'De buurtpolitie' zich duidelijk ontpopt heeft tot musicalqueen van Vlaanderen. "Ik werd bekend door 'De buurtpolitie', maar die rollen komen niet vanzelf."

De laatste voorstellingen van 'Hans & Grietje - De sprookjesmusical' vinden eind deze maand nog plaats, en in mei betreedt Ianthe Tavernier al opnieuw het podium voor 'Aladdin'. Tussen die musicals door staan ook nog de opnames van de derde 'Buurtpolitie'-film en optredens van 'Les Copines' - een covergroep met onder anderen Isabelle A - in haar agenda.

"Ik ben nog jong, hé", reageert Ianthe op dat drukke schema. "En ik speel ontzettend graag, dus mij hoor je niet klagen. Integendeel!"

De lezingen voor 'Aladdin' zijn begin deze week gestart. Daarin vertolkt Ianthe de vrouwelijke hoofdrol: de oosterse prinses Jasmine - één van haar favoriete sprookjesprinsessen. "Ze heeft iets magisch", zegt Ianthe. "Ik vind de moraal van het verhaal op zich ook gewoon fantastisch: een prinses wordt verliefd op Aladdin, een arme straatrat. Liefde overwint de ongelijkheid tussen rijk en arm - hoe mooi." In het echte leven heeft Ianthe haar prins op het vliegend tapijt nog niet gevonden, maar in de musical laat ze zich met veel plezier omringen door Giovanni 'Gio' Kemper (27), als Aladdin. Hij was trouwens degene die haar als perfecte Jasmine aanprees bij Uitgezonderd., het theaterhuis van James Cooke. "Een hele eer", vindt ze dat. "Sinds 'Steracteur Sterartiest', anderhalf jaar geleden, klikt het goed met Gio. We werken graag samen. En blijkbaar waren hij en James voor Jasmine op zoek naar een klein meisje met veel pit: check. (lacht)"

Prinses met broek

Laat dat pittige net hetgeen zijn dat Ianthe in haar personage wil steken. De oosterse prinses mag dan wel een droomleventje leiden met lakeien in een kasteel van Duizend-en-een-nacht, Ianthe is niet van plan haar als 'brave prinses' op de planken te zetten. "Ik ga er een stoere, grave griet van maken. Iemand die haar mondje opentrekt naar de sultan en anderen - op een lieve manier uiteraard. Ze wordt dus allesbehalve een saaie mus of een doorsnee prinses in een traditionele sprookjesjurk. Ik draag zelfs een broek. (lacht) Van de makers krijg ik de vrijheid om Jasmine naar mijn hand te zetten en dat vind ik echt fantastisch."

'Les Misérables' 2.0

Toch heeft Ianthe ervaring met sprookjesprinsessen, want ze speelde eind 2017 al Ariël in 'The Little Mermaid'. Ook voor die musical droeg ze geen jurk, maar een vissenstaart. Daarnaast was ze ook al te zien in 'Suske en Wiske: De Spokenjagers', 'Sneeuwwitje', 'Beauty and the Beast' en recenter 'Iedereen Beroemd'. Haar carrière startte zelfs al op 9-jarige leeftijd, toen ze Cosette speelde in 'Les Misérables'.

Toch leerden de meeste Vlamingen haar pas kennen als inspecteur Floor Lommelen in 'De buurtpolitie'. "Daar heb ik één en ander aan te danken", zegt ze. "Toch verschiet ik nog elke keer opnieuw als ik een rol krijg. Van dit parcours had ik echt niet durven te dromen. Elk meisje dat van zingen, acteren en dansen houdt, wil - denk ik - waarschijnlijk in mijn schoenen staan op dit moment. Ik besef dat ik enorm veel geluk heb", aldus Ianthe. "Maar het kan ook elk moment afgelopen zijn, zo gaat dat in dit wereldje. Daarom smijt ik mij telkens voor de volle 100% en geniet ik zo hard mogelijk van elke rol die ik mag vertolken." Welke rol haar pad nog mag kruisen in de toekomst? "Wat ik heel fijn zou vinden, is om ooit nog eens in 'Les Misérables' te mogen meespelen, als grote Cosette dan."

De musical 'Aladdin' gaat op 18 mei in première in de Stadsschouwburg van Antwerpen. Tickets en info: www.uitgezonderd.be/aladdin

Wie is Ianthe Tavernier?

- Geboren op 26 september 1988 in Lint

- Studeerde Muziektheater aan het Fontys Conservatorium in Tilburg

- Speelde gastrollen in 'De zonen van Van As' en 'Spring' en was te zien in Dash-commercials

- Was als stemactrice te horen in 'Tinkerbell' en 'Happy Feet’

- Schitterde in de musicals 'The Little Mermaid', 'Hans & Grietje', 'Beauty and the Beast', 'Albert I' en 'Sneeuwwitje’

- Speelt sinds 2014 inspecteur Floor Lommelen in 'De buurtpolitie', zowel in de tv-reeks als de films

- Zong eind 2017 in 'Steracteur Sterartiest' ten voordele van 'Doof Vlaanderen'. Ze eindigde er vierde

- Lanceerde in september haar eerste solosingle 'Vuur'. Het nummer werd geschreven door Jelle Cleymans voor de musical 'Iedereen Beroemd’