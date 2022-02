Ian Thomas werd in zijn jeugd zwaar gepest: “Je vóélde de sfeer veranderen: opeens was je voor of tegen mij”

ShowbizzEen leven in de schijnwerpers is niet altijd wat het lijkt. Ian Thomas (24) weet er alles over. Hij werd van de ene op de andere dag beroemd, maar heeft daar tijdens zijn jeugd ook de gevolgen van gedragen. “Ik werd plots een buitenbeentje, terwijl ik daarvoor altijd vlot met anderen was omgegaan”, vertelt het voormalige tieneridool in ‘Humo’.

Het is wel niet de eerste keer dat Ian Thomas het heeft over de pesterijen uit zijn tienerjaren. Enkele jaren geleden vertelde hij hier al openhartig over in ‘Dag Allemaal’. “Ik was nog maar net twee maanden van school veranderd, toen ik doorbrak als tieneridool. Bij mijn signeersessies stonden ze rijenlang aan te schuiven, maar er was ook een keerzijde: de haters die met eieren gooiden op school, op me spuwden, mij vastbonden... Ze verplaatsten mijn fiets of hingen er een andere ketting aan. Het was altijd wel iets”, klonk het toen.

Bekijk ook: Veganist af en 15 kg extra. Wat is er met Ian Thomas?

Andere sfeer

Ian Thomas weet ook nog goed hoe het allemaal gelopen is. Nadat hij voor de eerste keer te horen was in ‘De ochtendshow’ van Peter Van de Veire, werd hij plots hét gespreksonderwerp. “Ik werd plots een buitenbeentje, terwijl ik daarvoor altijd vlot met anderen was omgegaan. Je vóélde de sfeer veranderen: opeens was je voor of tegen mij”, zegt hij in ‘Humo’. Aanvankelijk had Ian het daar ook erg moeilijk mee. Het ging immers niet alleen om zijn medestudenten, maar ook om zijn leerkrachten. “Als je jong bent, is het moeilijk om dat een plek te geven. Je neemt alles heel persoonlijk.”

Ondertussen heeft het voormalige tieneridool de gebeurtenissen uit het verleden wel een plaats kunnen geven. “Ik besef nu dat die pesters ook met van alles worstelden, niet goed in hun vel zaten of onzeker waren. Anders doe je zoiets niet. Weet je, misschien is het nog niet zo erg dat ik dit heb meegemaakt. Het heeft me sterker gemaakt”, aldus Ian in ‘Dag Allemaal’.

Lees het volledige interview deze week in Humo.

LEES OOK: