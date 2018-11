Ian Thomas stopt zijn Amerikaanse droom in de koelkast: “Maar ik heb wel 30 nieuwe nummers klaarliggen” Redactie

02 november 2018

07u37 0 Showbizz Jarenlang woonde hij in LA om zijn Amerikaanse droom waar te maken, maar intussen focust Ian Thomas zich volop op België. Dat doet hij onder meer in ‘Dancing With The Stars’, maar ook door nieuwe muziek te maken. Die komt binnenkort uit: “De eerste single zal voor december zijn.”

Na samenwerkingen met Snoop Dogg en Lance Bass keerde Ian Thomas terug naar ons land. Dat wil echter niet zeggen dat hij zijn zangcarrière opgeborgen heeft. “Ik heb nu een eigen muziekstudio”, vertelt Thomas in Het Nieuwsblad. “Daar breng ik uren en uren in door. Ik schrijf mijn eigen nummers en werk aan mijn producing skills. Er liggen al dertig nummers klaar, dus binnenkort breng ik nieuwe muziek uit. De eerste single zal voor december zijn.”

Hij heeft zijn carrière ook in eigen handen genomen. “Nu doe ik alles zelf. Ik heb geen manager, geen label, niets. Alle beslissingen liggen in mijn handen. Veel ontspannen zit er niet in, maar het belangrijkste is dat ik me blijf ontwikkelen. Groeien betekent alles. Daardoor ben ik 24/7 in de weer, maar ik klaag niet. Een volle agenda betekent dat je goed bezig bent.”