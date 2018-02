Ian Thomas promoot pikante videoclip vanuit bad EDA

10 februari 2018

16u23 0 Showbizz Wanneer Amerikaanse sterren iets te promoten hebben, doen ze dat doorgaans vergezeld van een streepje bloot. 'Dat kan ik ook', moet Ian Thomas gedacht hebben. Die zwierde naar aanleiding van zijn nieuwste videoclip een foto online waar enkele vraagtekens bij kunnen geplaatst worden.

Zoals: 'Waarom?', 'Hoe?' en vooral 'Door wie?'

Ian Thomas besloot zijn nieuwe single met een stunt kracht bij te zetten. De 20-jarige zanger poseert daarbij poedelnaakt in een badkuip en heeft zijn handen om z'n bescheidenheid gevouwd. Het kiekje werd al enkele duizenden keer geliked door enthousiaste fans.

Aanstootgevend is de foto niet bepaald. De lage kwaliteit, de handdoeken op de grond en Ian's verraste gezicht maken het kiekje eerder komisch.

Bon Appetit out now, check the link in my bio Een foto die is geplaatst door null (@ianthomas) op 09 feb 2018 om 20:39 CET

De videoclip daarentegen, is een stuk uitdagender. In de clip is te zien hoe Ian een intieme tijd beleeft met een schaarsgeklede tegenspeelster. De sfeer van de clip is donker, rauw en bijzonder suggestief.

Gaat Ian Thomas de 'bad boy' toer op?

Het is duidelijk dat Ian de mosterd haalde bij rap en hip hop-voorbeelden om een soort 'pimp'-sfeertje te creëren.

Oordeel vooral zelf of 'Bon Appetit' bij jou in de smaak valt of niet.