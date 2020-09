Ian Thomas over zijn tatoeage: “Gezet door iemand die ik net tegen het lijf was gelopen” Stijn Vanderhaeghe

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Zanger Ian Thomas (23) liet vijf jaar geleden op z’n borst ‘Gracias tierra madre por todo lo que me das’ tatoeëren. Vrij vertaald: ‘Dank u Moeder Aarde voor alles wat u geeft’. Een ode aan z’n oma Rita, die in Argentinië opgroeide, verklaart hij in Dag Allemaal.

“Ik woonde toen net in L.A. en liep er iemand tegen het lijf met wie het wel klikte”, vertelt hij. “Hij stelde tijdens een koffie voor om samen een tatoeage te laten zetten. Dat deden we in Studio City in Hollywood. Zo impulsief ben ik, ja.” (lacht) Waarom juist die tekst? “Toen ik als kind bij mijn oma logeerde, werd er ’s avonds voor het eten in verschillende talen een dankgebed gezegd. Die Spaanse zin maakte daar deel van uit. Ik ben dat altijd blijven doen, omdat ik niks als vanzelfsprekend beschouw. ’t Kan geen kwaad om dankbaar te zijn voor alles wat de aarde geeft.”

Slang

Intussen heeft Ian Thomas zeven tattoos. “De slang op mijn linkerarm verwijst naar de Kundalini-energie, die gebaseerd is op hindoeïstische teksten. Kundalini betekent ‘de opgerolde’ en wordt gesymboliseerd door een slang die langs de ruggengraat omhoog kronkelt. Je kan die energie opwekken door te mediteren en bewust te leven. Die filosofie ligt me wel. Bovendien vervelt een slang vaak, wat staat voor verscheidenheid. Ik geloof dat we elke dag wakker worden als een nieuw iemand. Vandaar ook de woorden ‘create’, ‘evolve’ en ‘transcend’. Creëer, evolueer en laat het vooral achter je, ga door, zoals het roosje dat groeit.”

