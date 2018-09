Ian Thomas kreeg doodsbedreigingen: "Eén keer heeft de school zelfs politiebegeleiding voorzien" Kathleen Vervoort

26 september 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Vastgebonden met tape en deodorant in z’n gezicht. Voor ’t eerst vertelt Ian Thomas (21) hoe extreem de pesterijen waren uit zijn tienertijd. Nóg straffer: de manier hoe hij nu op die terreur terugblikt. "Misschien was het niet zo erg dat ik dit meemaakte, het heeft mij gevormd", vertelt hij in Dag Allemaal.

Ian Thomas en pesterijen. ’t Is een thema dat James Cooke in zijn ‘Bedgeheimen’-babbel met het voormalige tieneridool niet onaangeroerd kon laten. Het resultaat: een bijzonder aangrijpend gesprek, waarin Ian z’n emoties de vrije loop liet. "Die periode was dan ook best heftig", vertelt hij ons achteraf. "Ik was nog maar net twee maanden van school veranderd toen ik doorbrak als tieneridool. Bij mijn signeersessies stonden ze rijenlang aan te schuiven, maar er was ook een keerzijde: de haters die met eieren gooiden op school, op me spuwden, mij vastbonden... Ze verplaatsten mijn fiets of hingen er een andere ketting aan. Het was altijd wel iets."

Werd daar dan niets aan gedaan?

"Jawel, de school was op de hoogte. Wekelijks had ik een gesprek met iemand van de leerlingenbegeleiding. Eén keer - ik was veertien - heeft de school zelfs politiebegeleiding voorzien. Twee agenten in burger fietsten toen achter mij."

Wat was er dan aan de hand?

"Op de sociale media was er opgeroepen om mij na mijn laatste examen in elkaar te slaan. Enkele ongeruste mede­leerlingen hebben die berichten aan de schooldirectie getoond."

Moest jij op de duur niet al je moed verzamelen om naar school te gaan?

"Da’s surrealistisch, hé. Ik kreeg doodsbedreigingen omdat ik een hitje had... Komaan! Hoe gek kan het worden. Maar dat heeft er inderdaad wel voor gezorgd dat ik bij momenten écht niet naar school wilde."

Heb je ooit gespijbeld?

"Nee, m’n moeder heeft me doen inzien dat ik daarmee alleen maar de pesters plezierde. Ze zouden zich gewonnen weten."

Heb je ’t ondertussen al wat meer kunnen plaatsen?

"Pas sinds een jaar sta ik écht sterk in mijn schoenen. Ik besef nu dat die pesters ook met van alles worstelden, niet goed in hun vel zaten of onzeker waren. Anders doe je zoiets niet. Weet je, misschien is het nog niet zo erg dat ik dit heb meegemaakt. ’t Heeft me sterker gemaakt. En ik zal nooit meer zomaar over iemand oordelen."

Velen zouden wrok koesteren, en die pesters voor altijd haten.

"Da’s waar. Maar wie is daar dan het slachtoffer van? Alleen ikzelf, want ik blijf die emoties met mij meesleuren, en zo blijft dat pestverleden mij kwellen. Ik heb besloten dat ik het achter mij wil laten."

Nu we weten hoe erg je ’t te verduren hebt gekregen, moeten we je vertrek naar Amerika op je zestiende misschien met andere ogen bekijken. Was het een vlucht, Ian?

"Nee, absoluut niet. Ik heb een geweldige tijd gehad in Los Angeles, waar ik echt aan mijn muziek kon werken."

Inmiddels probeer je je carrière in België weer op te bouwen.

(knikt) "Begin november heb ik daar meer nieuws over. Ik plan een tournee met mijn nieuwe liedjes, de nummers uit ‘Liefde Voor Muziek’ zullen ook aan bod komen en enkele andere covers."

Maar eerst is er ‘Dancing With The Stars’.

"En dat is écht cool. Sinds ik terug ben uit Amerika, heb ik al zoveel toffe dingen mogen doen. Het doet mij echt deugd om terug in België te zijn!"