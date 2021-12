Ian Thomas gaat strijd tegen de kilo’s aan na kwetsende commentaren: “In 2022 sta ik er weer”

Ian Thomas (24) toonde zich tijdens de eerste feestspecial van ‘Dancing with the Stars’ niet alleen op de dansvloer van z’n meest kwetsbare kant, ook in gesprek met danspartner Natascha liet de zanger in z’n hart kijken. Door haar eerlijk te vertellen over z’n opvallende gewichtstoename. “Wij hebben een goede band, en zij mocht gerust weten dat ik het hier moeilijk mee heb”, klinkt het. “Ik ben iemand die baat heeft bij discipline, maar tijdens de coronalockdowns heb ik mezelf verwaarloosd. Doorgaans sport ik veel, maar de gyms waren gesloten. Thuis trainen? Daar had ik geen zin in. En dan moest ik geopereerd worden aan mijn sleutelbeen, en brak ik vervolgens ook nog eens mijn knie. Zes maanden lang kon ik amper bewegen. Ik verveelde me, en dat had een weerslag op mijn voedingspatroon. Zo ben ik niet langer veganist, en eet ik weer alles. Als je dat met mate doet is het geen probleem, maar ik verloor mezelf in ongezonde troep. Bier, frisdrank, chips, koekjes, ... ik dronk en at omdat ik me niet goed in mijn vel voelde, en kwam hierdoor zo’n twintig kilo bij. Een depressie zou ik het niet noemen, maar ik had wél een serieuze dip. Het vooruitzicht dat ik aan de feestspecials van ‘Dancing with the Stars’ mocht deelnemen, heeft me deels uit die negatieve spiraal getrokken. Ik had eindelijk weer iets om naar uit te kijken.”